Öğretmenler Açlık Grevinde, Kılıç'tan Destek - Son Dakika
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Öğretmenler Açlık Grevinde, Kılıç'tan Destek

18.06.2026 12:49
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CHP'li Kılıç, öğretmenlerin açlık grevini ve taleplerini destekledi, polis müdahalesini eleştirdi.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara'da günlerdir haklarını arayan, açlık grevi yapan ve polis müdahaleleriyle karşı karşıya kalan öğretmenlere ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, öğretmenlerin yaşadığı sorunların yalnızca mesleki değil, aynı zamanda adalet, liyakat ve gelecek meselesi olduğunu vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması talebiyle Ankara'da başlattıkları süresiz açlık grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da hak arama mücadelesi veren öğretmenlerin maruz kaldığı müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirten CHP'li Kılıç, "İster mülakat mağduru olsun ister atama bekleyen bir öğretmen olsun ister özel sektörde düşük ücretlerle ve güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanan bir eğitim emekçisi olsun bugün binlerce öğretmen aynı soruyu soruyor: Verilen sözler neden tutulmadı? Ne yazık ki öğretmenlerin talepleri, yaşadıkları mağduriyetler ve eğitim sisteminin sorunları konuşulmak yerine polis müdahaleleri ve gözaltılarla gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

Demokratik bir hukuk devletinde yurttaşların sesini kısmak değil, taleplerini dinlemenin esas olduğunu belirten Kılıç, öğretmenlerin karşısına polisi çıkarmanın, çözüm üretmek değil, sorunları görünmez kılmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

"SORUN ÖĞRETMENLERDE DEĞİL YÖNETİM ANLAYIŞINDA"

Eğitim emekçilerinin yıllardır biriken sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden CHP'li Kılıç, eğitim alanında yaşanan krizin artık toplumsal bir boyuta ulaştığını belirterek, "Bir ülkede öğretmenler açlık grevine başvurmak zorunda kalıyorsa, sorun öğretmenlerde değil, onları bu noktaya getiren yönetim anlayışındadır. Yıllarca eğitim alan, sınavlara hazırlanan, emek veren gençlerimiz belirsizliğe mahküm ediliyor. Atama bekleyen öğretmenler işsizliğe, özel sektörde çalışan öğretmenler düşük ücretlere ve güvencesizliğe, mülakat mağdurları ise adaletsizlik duygusuna terk ediliyor. Öğretmeni açlığa, sefalete ve umutsuzluğa sürükleyen bir sistemle ne güçlü bir eğitim sistemi kurulabilir ne de sağlıklı bir gelecek inşa edilebilir" değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde verilen sözlerin tutulmamasının kamu yönetimine duyulan güveni zedelediğini belirten CHP'li Kılıç, şunları kaydetti:

"Seçim döneminde mülakatın kaldırılacağı yönünde verilen sözler öğretmenlerde haklı bir beklenti oluşturmuştur. Ancak gelinen noktada bu sözlerin yerine getirilmemesi, yalnızca öğretmenlerde değil, toplumun geniş kesimlerinde de güven kaybına yol açmıştır. Bu mesele yalnızca öğretmenlerin meselesi değildir. Bu mesele adalet meselesidir. Bu mesele liyakat meselesidir. Bu mesele gençlerimizin ve ülkemizin geleceği meselesidir. İktidarın görevi öğretmenleri susturmak değil, onları dinlemektir. Hak arayan eğitim emekçilerini baskıyla, gözaltıyla ve müdahalelerle karşılamak yerine, taleplerine kulak vermek ve çözüm üretmek zorundadır. Çünkü öğretmenine değer vermeyen bir ülke, geleceğine de değer vermiyor demektir."

CHP'li Kılıç, öğretmenlerin haklı taleplerinin ve yaşanan sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Açlık Grevinde, Kılıç'tan Destek - Son Dakika

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