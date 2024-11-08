Öğretmenler Açlık Sınırında Yaşıyor - Son Dakika
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Öğretmenler Açlık Sınırında Yaşıyor

Gamze Akkuş İlgezdi, öğretmenlerin yüzde 70'inin açlık sınırı seviyesinde ücret aldığını açıkladı.

08.11.2024 11:42
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisinin öğretmenlerin yüzde 34'ünün asgari ücret, yüzde 36'sının ise 17 bin lira ile 25 bin lira arasında maaş aldığını açıkladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi öğretmenlerin yüzde 70'inin açlık sınırı seviyesinde ücret aldığını itiraf ediyor. En kutsal mesleklerden olan öğretmenliğin içine düştüğü durumun tek sebebi AKP iktidarıdır" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1 milyon atanmayan öğretmen var. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisine göre öğretmenlerin yüzde 60,4'ü mezun olduktan sonra bir yıl içinde iş buluyormuş. Atama yapılmadığı için kamuda iş bulamayan öğretmenler sefalet ücretlerine özel sektörde iş bulmak zorunda kalıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda tüm sendika ve eğitim stk'larının taleplerine rağmen taban aylığı konusunda bir adım atmayan iktidar bu sefalet ücretlerinin tek sebebidir. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi, öğretmenlerin yüzde 70'inin açlık sınırı seviyesinde ücret aldığını itiraf ediyor ancak bunu bile bir kazanımmış gibi gösterme derdinde.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi, öğretmenlerin yüzde 70'inin açlık sınırı seviyesinde ücret aldığını itiraf ediyor. En kutsal mesleklerden olan öğretmenliğin içine düştüğü durumun tek sebebi AKP iktidarıdır."

"Öğretmene asgari ücret, asgari ücretliye açlık sınırı"

Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığına göre özel okullarda öğretmenlerin en az yüzde 34'ünün asgari ücret aldığını hatırlatarak, "Öğretmenlere asgari ücretin reva görülmesini sağlayan AKP temmuz ayında asgari ücrete zam yapmayarak, asgari ücretlinin durumunu daha da kötü bir hale getirdi. Asgari ücret ile 1 Ocak'ta 5 çeyrek altın alıyordu, bugün ise 3,3 çeyrek altın alıyor. Her ay neredeyse 2 altın asgari ücretlinin cebinden çalındı.  Açlık sınırı sadece 10 ayda yüzde 35,6 oranında arttı. Ekim 2024'te yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 liraya ulaştı. Yani neredeyse asgari ücretin 4 katı oldu. Maaşlar ise aynı kaldı. Mutfaktaki yangın ise durdurulamıyor" ifadesine kullandı.

Kaynak: ANKA

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