Öğretmenler Arası Hikaye Yazma Yarışması Başladı

??????? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasının başvuru kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan yarışmayla, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlamak amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek, öğretim içeriklerini destekleyici nitelikte ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, Türk kültüründen ilham alan hikaye kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor.

"Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması kapsamında dereceye giren ve yayımlanması uygun görülen eserler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek MEB tarafından basılacak ve tüm ilkokullara gönderilecek.

Öğretmenlerce hazırlanan eserler, 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında "ogretmenyazar.eba.gov.tr" platformuna yüklenebilecek. Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eserler 8 Eylül tarihinde ilan edilecek.

Yarışmanın başvuru kılavuzuna, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresindeki duyurudan erişilebiliyor.