Öğretmenler Günü Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen gözüyle" temalı, öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenecek "Öğretmen gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresine 30 Ekim'e kadar eserlerini yükleyebilecek.

Yarışma sonuçları, 14 Kasım'da ilan edilecek.

Yarışmada değerlendirme sonucu ilk üçe giren öğretmenlere ödül olarak fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet takdim edilecek.