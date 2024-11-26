Öğretmenler Günü'nde Emekli Öğretmenlerle Bir Araya Geldiler

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli öğretmenler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, yoğun katılım ile gerçekleşti. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları ve çok sayıda emekli öğretmen katıldı.

"Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim"

Programda konuşan Başkan Ataç, "Bugün burada hayatlarını eğitime ve geleceğimizin teminatı olan genç nesillere adamış siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizler, sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda sabırla, sevgiyle ve özveriyle toplumumuzun mimarları oldunuz. Her birinizin emeğiyle nice birey yetişti, nice hayaller gerçeğe dönüştü. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sadece geçmişteki katkılarınız için değil, gelecekteki destekleriniz için de teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşmada katılımcılara meslek hayatlarına dair tecrübelerini aktaran İlyas Küçükcan ve Muharrem Kubat da düzenlenen programdan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti. Program, İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası eğitmenlerinin müzik dinletisi ile sona erdi.