Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e Destek - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e Destek

Öğretmenler Günü\'nde LÖSEV\'e Destek

CEYHAN'da Zahit Çetin İlkokulu velileri, Öğretmenler Günü'nde hediye kabul etmeyen öğretmenleri Ali Demirel adına LÖSEV'e bağışta bulunarak anlamlı bir sertifika hediye etti.

22.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:41
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CEYHAN'da Zahit Çetin İlkokulu velileri, Öğretmenler Günü'nde hediye kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ali Demirel adına Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışta bulunarak kurumdan gelen 'Yaşam Sertifikası'nı hediye etti.

Zahit Çetin İlkokulu 2E Sınıfı öğrencilerinin velileri, 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla hediye kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ali Demirel'i gururlandırmak istedi. Veliler kendi aralarında topladıkları parayı LÖSEV'e bağışladı. Kurum tarafından öğretmen adına hazırlanan Yaşam Sertifikası'nı alan veliler bugün sınıfa gitti. Ders ders anlatan Ali Demirel'i ziyaret eden veliler, Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, sertifikayı takdim etti.

'HAYRA VESİLE OLMAK BÜYÜK GURUR'

Velilere teşekkür eden öğretmen Ali Demirel, "Velilerimiz çeşitli eşyalardan oluşan hediye takdim etmek istediklerini belirttiler. Ben de 'En büyük hediye yetiştirdiğim öğrencilerimin gözlerindeki parıltı ve başarılarıdır, bana hediye getirmeyin lütfen' diyerek nazikçe kabul etmedim. Bugün sınıfa gelerek bana yaptıkları sürprizle gözlerim doldu. Özel bir amaca, bir hayra vesile olmak büyük gurur. Tüm velilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, meslektaşlarımın günlerini kutluyorum" dedi. Okul Müdürü Erşat Yıldızhan ise duyarlı velilere teşekkür ederek, sevgi aşılayan, başarılı öğrenciler yetiştiren eğitimcilerini tebrik etti. Yıldızhan, bu anlamlı hediyenin örnek olmasını temenni etti.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e Destek - Son Dakika

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