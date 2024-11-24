Öğretmenler Günü Törenleri İzmir ve Aydın'da Yapıldı - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Törenleri İzmir ve Aydın'da Yapıldı

Öğretmenler Günü Törenleri İzmir ve Aydın\'da Yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü, İzmir ve Aydın'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Yönetici ve öğretmenler konuştu.

24.11.2024 12:47
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İzmir ve Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında törenler düzenlendi.

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yahşi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıma hedefiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiğini hatırlatan Yahşi, "Dün olduğu gibi asırlara damgasını vuran, tarihin akışına yön veren öncü nesli yetiştirecek olan yine biz öğretmenler olacağız. İnancımız odur ki al bayrağın dalgalandığı her yerde milletimizin ve medeniyetimizin eşsiz vasfını istikbale taşıyacağız." dedi.

Kutlama programı, öğretmenlere yönelik Sabancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası katılımcılar, Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü Törenleri İzmir ve Aydın'da Yapıldı - Son Dakika

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