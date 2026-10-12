Öğretmenler Kadıköy\'de saldırıları protesto etti, 4 haftada 6 okulda saldırı var

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Okullarda yaşanan saldırılar ve iktidarın tutumu akşam saatlerinde Kadıköy'de protesto edildi. Eylemde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası adanı yapılan açıklamada, "Bugün karşı karşıya kaldığımız problemlerin asıl ve gerçek sebepleri; ekonomik istikrarsızlık, adaletsizlik, liyakatsizlik, kamuya ait bir alan olan eğitimin hızlı bir şekilde özelleştirilmesi, tek motivasyonu elde ettikleri kar olan patronlara terk edilmesi, öğretmen emeğinin yok sayılması ve değersizleştirilmesi, çocukların geleceksiz ve çaresiz bırakılmasıdır... Yetkilileri gerçek sorunların üzerini örtmek yerine sorunları konuşmaya ve yetkilerinin gereği olan sorunların çözümünü yerine getirmeye davet ediyoruz! Sorumluluğun ailelerin, okulların ve öğretmenlerin üzerine atılarak çözülemeyeceğini kendilerine hatırlatıyoruz!" denildi.

Öğretmenler okullarda yaşanan saldırılara karşı akşam saatlerinde Kadıköy'de protesto yürüyüşü ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme Eğitim-İş üyesi öğretmenler ve lise öğrencileri de katıldı. Boğa Heykeli önünde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, "Yaşamı savunacağız, eğitimi kurtaracağız", "Çalışırken ölmek istemiyoruz" sloganlarıyla yürüdükleri İskele Meydanı'nında Öğretmen Sendikası'nın basın açıklaması okundu.

"EĞİTİMİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

"Türkiye'de son yıllarda giderek artan görmek ve yaşamak istemediğimiz olaylar ne yazık ki yaşanacak en son yer olan okullarımızda yaşanmakta. Bir toplumun en değerli hazinesi ve geleceği olan çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim karanlığa terk edilmektedir. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve eğitimi kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız!" sözleriyle başlayan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"SORUN SADECE AİLE, OKUL, ÖĞRETMENLER VE GÜVENLİK SORUNU DEĞİLDİR"

"Bugün yaşadığımız olaylar ve karşı karşıya kaldığımız tablo bir anda ve kendiliğinden oluşan bir gerçek değildir. Yetkili kişi ve kurumların suçlarını örtbas etmek ve sorumluluktan kaçmak için söylediği üzere sorun sadece aile, okul, öğretmenler ve güvenlik problemi değildir. Problemi bu küçük ve dar vizyona sıkıştırmak sorunları çözmeyeceği gibi sorumluluk sahibi olan yetkililerin yaptıkları ve ısrar ettikleri hataların görmezden gelinmesine sebep olacaktır. Bugün karşı karşıya kaldığımız problemlerin asıl ve gerçek sebepleri; ekonomik istikrarsızlık, adaletsizlik, liyakatsizlik, kamuya ait bir alan olan eğitimin hızlı bir şekilde özelleştirilmesi, tek motivasyonu elde ettikleri kar olan patronlara terk edilmesi, öğretmen emeğinin yok sayılması ve değersizleştirilmesi, çocukların geleceksiz ve çaresiz bırakılmasıdır.

Bizler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak Yaşam ve Eğitim hakkının en temel insan hakkı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz! Öğretmenler olarak okullarımızda öğrencilerimizle beraber güvenle, gelecek kaygısı yaşamadan, ay sonunu düşünmeden yaşamak istiyoruz! Öğrencilerimizin organize sanayi bölgelerinde ve iş yerlerinde emeğinin sömürülmesini, ölmesini, uzuvlarını kaybetmesini, psikolojilerinin bozulmasını değil okullarında temel insan haklarına ulaşarak yaşayabilen özgür bireyler olarak görmek istiyoruz!

"SORUMLULUK AİLELERİN, OKULLARIN, ÖĞRETMENLERİN ÜZERİNE ATILARAK SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Yetkilileri gerçek sorunların üzerini örtmek yerine sorunları konuşmaya ve yetkilerinin gereği olan sorunların çözümünü yerine getirmeye davet ediyoruz! Sorumluluğun ailelerin, okulların ve öğretmenlerin üzerine atılarak çözülemeyeceğini kendilerine hatırlatıyoruz!

Savaşın, krizin, sistematik olarak arttırılan şiddetin, ötekileştirmenin, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik tırmandırılan saldırıların tüm topluma olduğu gibi çocuklara da etkisi yadsınamaz. Bu şekliyle bu sistem çocuklara, öğrencilere şiddetten başka bir şey vadedemez!

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ekonomik sorunlarının giderilmesi, gelecek ve güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması, öğretmenlik mesleğinin itibarına yönelik saldırılara son verilmesini, çocukların MESEM programları ile emeğinin sömürülmesine son verilmesini, okullarda güvenlik sorunlarının önüne geçilmesini, öğretmen ve öğrencilerin okullarda güvenle eğitim sürecini sürdürmesini ivedilikle talep ediyoruz! Aynı zamanda tüm topluma, öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize çağrı yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yan yana gelelim. Taleplerimiz için mücadele edelim.

Eylemde Eğitim-İş adına Kadir Toruş ve Lise Komiteleri adına bir öğrenci de konuşma gerçekleştirdi. "Eğitim emekçileri her gün bir bir eksiliyoruz. Her güne bir arkadaşımızı daha kaybeder miyiz korkusuyla uyanıyoruz ve her güne öğrencilerimizden kaç tanesini kaybedeceğiz korkusuyla uyanıyoruz" diyen Toruş şunları söyledi:

"AKP İKTİDARININ SAVRUK POLİTİKALARI, VURDUMDUYMAZ TAVIR..."

"Okullar açıldığından bugüne 4 hafta oldu. 4 haftada 6 okulumuzda saldırı gerçekleştirildi. Öğretmen arkadaşlarımızı ve pek çok öğrencimizi de kaybetmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarının bu savruk politikaları eğitime ve çağdaşlaşmaya karşı gösterdiği acımasız ve vurdumduymaz tavır, ne yazık ki eğitim emekçilerinin her geçen gün daha da zor durumda bırakıp katledilmesine neden oluyor. Toplumdaki bireysel silahlanmanın önünün açılması ve insanların özgürce okullarda serbestçe girip çıkabilmeleri bizleri ve meslektaşlarımızı teker teker bu hayattan koparıyor.

Eğitimin pek çok sorunu var. Atanmış öğretmenlerin geçim sıkıntısı, ataması ısrarla yapılmayan öğretmenlerin atama sorunları ve gittikçe yoksullaşması, MESEM'de öğrencilerimizin ucuz işçi olarak gösterilmesi, çalıştırılması ve ne yazık ki çocuk işçi olarak ölmesi... Her geçen gün eğitimdeki sorunlar daha büyük bir sorun yumağına dönüşmeye devam ediyor. Buna dur demesi gereken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Eğitim yetkilileri ne yazık ki herhangi bir adım atmıyor. Her geçen gün sorunların daha da karmaşık hale gelmesi sanki bakan tarafından isteniyor. Bizler eğitimciler olarak her safrada birlikte mücadele etme kararlılığımızı bugün gösterdiğimiz gibi yarın da göstermeye devam edeceğiz."

GENÇLERİN SESİ KISILIYOR

Lise komiteleri adına eyleme katılan bir lise öğrencisi de şöyle konuştu:

"Okul saldırılarına karşı okullarında eylem yapmak isteyen, boykot örgütlemek isteyen liseliler idareler tarafından tehdit ediliyor, aileler üzerinden tehdit ediliyor, haklarında disiplin soruşturmaları açılıyor. Bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar, bunu da liselerde de sürdürüyorlar. Önlerine getirilen suç da siyasi eylem örgütlemek. 19 Mart döneminde yapılan okul eylemlerinden beri okullarda yaprak kımıldamasın, liseliler bir araya gelmesin, okul içlerinde eylemler olmasın diye inanılmaz bir çabaları var, bugün de bu yüzden bunları yapıyorlar. Bunlar bizim bizzat yaşadıklarımız, bildiklerimiz ama eminiz ki hiç haberimiz olmayan liselerde yerlerde liseliler hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Liseliler onlara reva görülen bu düzeni kabul etmiyor ve ses çıkarıyorlar. Buradan da tekrar söylemiş olalım, bizi içi boş tehditlerle disiplin soruşturmalarıyla mücadeleden yıldıramazsınız."