Okullardaki Silahlı Saldırılar.

(ANKARA) - Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve il şubeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndan Güvenpark'a yürümek istedi, emniyet güçleri izin vermeyince öğretmenler oturma eylemine başladı. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Okulda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulanacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek, bu açıklama yapılacak" dedi.

Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve il şubeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için sabah saatlerinde Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Öğretmenlerin eylemine, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi destek verdi.

Güvenpark'a yürümek isteyen binlerce öğretmen Ziya Gökalp Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Polisle yapılan müzakerede anlaşma sağlayamayan öğretmenler oturma eylemine başladı. Öğretmenler, "Barikatı aç", "Barikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa et", "Öğretmen katili Yusuf Tekin" diye sloganları attı.

Öğretmenler, kolluk kuvvetlerine yönelik tepki göstererek, "Polis hükümeti korumaz çocukları korur çocuklar ölürken neredeydiniz? Senin çocuğun da okula ölmesin diye biz buradayız" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik kuvvetlerine Güvenpark yerine Çankaya Belediyesi önüne yürümeyi teklif etti. Kahramanmaraş'ta ölen çocuk sayısının 10'a çıktığı haberinin ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, şunları kaydetti:

"Şu an maalesef bir acı haber daha aldık. Bir çocuğumuzu daha kaybettiğimizi öğrendik. 10 çocuğumuzu kaybettik şu ana kadar resmi verilere göre. Sayının daha çok artma riskinden de korkuyoruz. Öğretmenlerimizi kaybettik. En güvenli olması gereken yerler olan okullarda artık öğretmenler, öğrenciler canını kaybediyor ve biz de Eğitim İş Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası birlikte bu yürüyüşü yapıp taleplerimizi ifade etmek, gerçek sorumluları işaret etmek, bir daha yaşanmaması için ivedilikle yapılması gerekenleri anlatmak için bu yürüyüşe başladık."

Yürüyüş ile ilgili görüşmelerimizde dedik ki emniyet kuvvetlerine 'bak burada 10 bin insan var. Bunlar öğretmen, eğitimci, can güvenliği olmadan çalışıyorlar. Çocukları için kaygılar kendileri için kaygılar. Biz size şunu söylüyoruz. Bir şeridi açık tutacağız ve yürüyüşümüzü gerçekleştirip birlikte açıklamamızı yapacağız.' Ancak sonradan gördüğünüz gibi emniyet mensupları önümüze araçlarla barikatlar kurdular. Bu yürüyüşün yapılamayacağını söylediler. Biz kararlıyız. Bu yürüyüş yapılacak. Okulda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulanacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek. Bu açıklama yapılacak."

Öğretmenlerin oturma eylemi devam ediyor.