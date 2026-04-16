Okullardaki Silahlı Saldırılar.

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 13:28  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek amacıyla Ankara'da bir yürüyüş düzenlemek istedi. Emniyetin engellemeleri sonucu oturma eylemine başlayan öğretmenler, okulda güvenliğin sağlanması ve sorumluların ortaya çıkarılması için seslerini yükseltti.

Haber: Hilal Acar - Kamera: Ladin Değer

(ANKARA) - Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve il şubeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndan Güvenpark'a yürümek istedi, emniyet güçleri izin vermeyince öğretmenler oturma eylemine başladı. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Okulda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulanacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek, bu açıklama yapılacak" dedi.

Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve il şubeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için sabah saatlerinde Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Öğretmenlerin eylemine, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi destek verdi.

Güvenpark'a yürümek isteyen binlerce öğretmen Ziya Gökalp Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Polisle yapılan müzakerede anlaşma sağlayamayan öğretmenler oturma eylemine başladı. Öğretmenler, "Barikatı aç", "Barikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa et", "Öğretmen katili Yusuf Tekin" diye sloganları attı.

Öğretmenler, kolluk kuvvetlerine yönelik tepki göstererek, "Polis hükümeti korumaz çocukları korur çocuklar ölürken neredeydiniz? Senin çocuğun da okula ölmesin diye biz buradayız" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik kuvvetlerine Güvenpark yerine Çankaya Belediyesi önüne yürümeyi teklif etti. Kahramanmaraş'ta ölen çocuk sayısının 10'a çıktığı haberinin ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, şunları kaydetti:

"Şu an maalesef bir acı haber daha aldık. Bir çocuğumuzu daha kaybettiğimizi öğrendik. 10 çocuğumuzu kaybettik şu ana kadar resmi verilere göre. Sayının daha çok artma riskinden de korkuyoruz. Öğretmenlerimizi kaybettik. En güvenli olması gereken yerler olan okullarda artık öğretmenler, öğrenciler canını kaybediyor ve biz de Eğitim İş Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası birlikte bu yürüyüşü yapıp taleplerimizi ifade etmek, gerçek sorumluları işaret etmek, bir daha yaşanmaması için ivedilikle yapılması gerekenleri anlatmak için bu yürüyüşe başladık."

Yürüyüş ile ilgili görüşmelerimizde dedik ki emniyet kuvvetlerine 'bak burada 10 bin insan var. Bunlar öğretmen, eğitimci, can güvenliği olmadan çalışıyorlar. Çocukları için kaygılar kendileri için kaygılar. Biz size şunu söylüyoruz. Bir şeridi açık tutacağız ve yürüyüşümüzü gerçekleştirip birlikte açıklamamızı yapacağız.' Ancak sonradan gördüğünüz gibi emniyet mensupları önümüze araçlarla barikatlar kurdular. Bu yürüyüşün yapılamayacağını söylediler. Biz kararlıyız. Bu yürüyüş yapılacak. Okulda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulanacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek. Bu açıklama yapılacak."

Öğretmenlerin oturma eylemi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:04:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.