Öğretmenler Şırnak'ta Doğa Yürüyüşü Yaptı

06.05.2026 17:12
Şırnak'ta 110 öğretmen, Cehennem Deresi Kanyonu'nda yürüyüş ve piknik etkinliği düzenledi.

Silopi ve Cizre ilçelerinden 60'ı yeni atanan 110 öğretmen için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Cehennem Deresi Kanyonu'nda yürüyüş yapan öğretmenler, daha sonra derenin kenarında piknik yaptı.

Organizasyonun düzenlenmesinde yer alan Uzman Psikolojik Danışman Eser Karal, etkinlikle amaçlarının kente yeni atanan öğretmenlerin uyum sürecini hızlandırmak ve onlara kentin doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade etti.

Programa katılan Psikolojik Danışman Arzu Karataş da etkinlikle hem Şırnak'ı tanıma fırsatı bulduğunu hem de meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Doğa, Son Dakika

