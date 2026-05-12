Öğretmenler, Ücret Grevi İçin Konsolosluk Önünde Eylem Yaptı

12.05.2026 17:13
İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenler, ücret iyileştirmesi için İtalya Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev kapsamında İtalya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler, aynı sokakta bulunan İtalya Başkonsolosluğu önüne kadar yürüyüş düzenledi. Gruptakiler, slogan atıp döviz ve pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, Özel İtalyan Lisesinin 14 Türk öğretmeninin ayrımcılığa, mobbinge ve emeğin sömürülmesine karşı başlattığı direnişin 100'üncü gününde olduklarını söyledi.

Karakurt, 26 Mart'ta İtalya'dan gelen heyetle uzlaştıklarını kaydederek, "Ancak İtalyan yönetimi verdikleri sözün altına imza atmaktan kaçtı. Bize, Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalatmak istediler. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları, ucu açık niyet mektuplarına veya birilerinin lütfuna emanet edilemez. Biz niyet değil toplu iş sözleşmesi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk önündeki açıklamanın ardından tekrar lisenin önüne gelen öğretmenler oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
