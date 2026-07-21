Öğretmenlerden Hak Talepleri - Son Dakika
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Öğretmenlerden Hak Talepleri

21.07.2026 15:53
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Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenler, hakları için Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Haber: Hilal ACAR - Görüntü: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde, "Bizler haklı mücadelemizi sürdürüyor, çözüm için irade bekliyor ve buradan açık çağrımızı yineliyoruz: Öğretmenlerin haklarını güçlendirecek adımlar atılsın, adalet sağlansın, eğitim kazansın" açıklamasını yaptı.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş kanunu çıkarılması ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

"Çözüm için irade irade için Milli Eğitim Bakanlığı lazım" yazılı pankartın ardında toplanan öğretmenler, "Hakkımızı almadan geri dönüş yok", "Patrona değil öğretmene güvence", "Mülakatçı Bakan Yusuf Tekin istifa", "Mülakat dediniz hakkımız yediniz", "Emek verdik elendik susmadık direndik", "Öğretmenler yan yana haklarını almaya" sloganları atarak, "Taban maaş hakkımız verilsin", "Mülakat mağdurları atansın" ve "Taban maaş hakkı hemen" yazılı dövizler taşıdı."

Ortak basın açıklamasını öğretmen Şeyda Tefrul okudu. Tefrul,yıllardır çözülemeyen sorunları için bakanlık önünde olduklarını belirterek, "Bizler, Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarını, öğretmenlerin yaşadığı devasa sorunları görmezden gelmekten vazgeçmeye, yıllardır bekleyen haklı taleplerimizi karşılayacak o güçlü iradeyi artık ortaya koymaya çağırıyoruz. Sürekli ertelenen vaatler değil, yasal ve fiili somut adımları derhal görmek istiyoruz" diye konuştu.

"TABAN MAAŞ, EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRACAK SOSYAL VE ZORUNLU BİR YATIRIMDIR"

"Bugün burada iki büyük adalet talebini birlikte dile getiriyoruz" diyen Tefrul, şöyle devam etti:"

"Bir tarafta, bütün aşamaları başarıyla tamamlamış, liyakatini ispatlamış olmasına rağmen yalnızca mülakat uygulaması nedeniyle hak ettiği göreve başlayamayan 1611 öğretmen bulunmaktadır. Devletin kendi kurumlarınca yapılan sınavlarda başarılı olmuş meslektaşlarımızın mülakat odalarında elenmesi, liyakat ilkesinin tamamen terk edilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu açık mağduriyete son verecek idari iradeyi derhal masaya koymalıdır. Diğer tarafta ise eğitim sisteminin ağır yükünü sırtlayan özel sektör öğretmenleri vardır. Aynı müfredatı anlatan, aynı sınavlara öğrenci hazırlayan, kamudaki meslektaşlarıyla aynı sorumluluğu taşıyan özel sektör öğretmenleri ne yazık ki düşük ücretlerle, güvencesiz çalışma koşullarıyla ve her yıl işsiz kalma kaygısıyla mesleklerini sürdürmeye çalışmaktadır. Taban maaş, eğitimde kaliteyi artıracak sosyal ve zorunlu bir yatırımdır. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarındaki bu sömürü düzenine karşı denetleyici ve düzenleyici iradesini artık kullanmalıdır."

"BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ YERİNE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Tefrul, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Bu kangrenleşmiş sorunları çözecek yapıcı adımları ve siyasi iradeyi acilen bekliyoruz. Bizim taleplerimiz nettir ve uygulanması devletin asli görevidir. 1611 mülakat mağduru öğretmenin hak ettikleri atamalarının derhal yapılmasını, özel sektör öğretmenleri için taban maaş hakkının, şartsız biçimde yeniden yasal güvence altına alınmasını, eğitim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmeleri yerine belirsiz süreli iş sözleşmesinin esas alınmasını talep ediyoruz" diyerek taleplerini sıraladı.

"Öğretmenlerin sesine kulak verilmesi, emeğin karşılığının teslim edilmesi ve sarsılan adaletin yeniden tesis edilmesidir" diyen Tefrul, "Bizler haklı mücadelemizi sürdürüyor, çözüm için irade bekliyor ve buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha açık çağrımızı yineliyoruz: Öğretmenlerin haklarını güçlendirecek adımlar atılsın, adalet sağlansın, eğitim kazansın" dedi."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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