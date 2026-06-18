Öğretmenlere Vefa Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Öğretmenlere Vefa Programı Düzenlendi

18.06.2026 23:44
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İstanbul'da düzenlenen programda, okulda bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik ve matematik öğretmeni Ayla Kara rahmetle anıldı. Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çekmeköy'de okulda bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'yı anmak için "Öğretmenime Vefa" programı gerçekleştirdi.

Fatih'teki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, hayatını kaybeden öğretmenler Kara ve Çelik'i rahmetle andığını söyledi.

Yentür, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük fedakarlık ve adanmışlık gerektiren kutsal bir görev olduğunu, eğitimcilerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli aktörler olduğunu ifade etti.

Eğitim sisteminin önemine dikkati çeken Yentür, "Bütün öğrendiklerimizin, öğrettiklerimizin, müfredatların en temel hedefi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu gibi 'iyi insan' yetiştirmektir." dedi.

Yentür, "Bu meslekte duygu, merhamet, vicdan yoksa biz o zaman gerçek öğretmen olamamışızdır. Öğretmenlik kutsanmış mesleklerin en başında gelir. Hepimiz yıllar önce öğrencimize bir dokunuş yapmışızdır, biz onu unutmuşuzdur. O 20 yıl önceki dokunuş, onun hayat rehberi, ışığı olmuştur." diye konuştu.

İnsanın iyiye ve doğruya yönelmesinde öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Yentür, bireyleri iyiliğe teşvik edecek ve doğruya yönlendirecek kişilerin öğretmenler olduğunu kaydetti.

Yentür, "Bugün insanlığın en çok bilgi epistemolojisini ayırmaya ihtiyacı var. Gördük ki tek başına bilgi, bilim, teknoloji insanlara mutluluk ve huzur getirmiyor. İnsanların içlerindeki canavarca duygular, tüketim kültürü, egoizm ve bencillik maalesef bütün imkanlar içerisinde insanlığı amaçsız kılıyor." ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmenlerin aileleri, eğitimciler ve öğrencilerin de yer aldığı programda, bazı öğretmenler, şehit öğretmenleri anmak amacıyla kaleme aldıkları şiirleri okudu.

Program, şehit öğretmenler için okunan hatim duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Kültür, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlere Vefa Programı Düzenlendi - Son Dakika

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