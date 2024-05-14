Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, TBMM'ye sunulacak - Son Dakika
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Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, TBMM'ye sunulacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, TBMM\'ye sunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının içerisinde öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığını ve haftaya TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmaların sona yaklaşıldığını belirten Tekin, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanacağını ifade etti.

14.05.2024 18:57
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, TBMM'ye sunulacak - Son Dakika

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