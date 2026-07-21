Oğul, Annesini Sopayla Öldürdü: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oğul, Annesini Sopayla Öldürdü: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

21.07.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Oğuz Çetin'in annesini sopayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2025'te Teslime Çetin'in (62) öldürülmesine ilişkin olaydan bir gün sonra tutuklanan oğlu Oğuz Çetin (28) hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü evde çıkan tartışmada Oğuz Çetin'in sopayla sırtına, omzuna, kafasına, kol ve bacaklarına vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölümüne neden olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edilerek, "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Oğuz Çetin, "Olay günü annemle eski olayları anlatması sebebiyle tartıştık. Evde çelik kapının arkasında bulunan sopa ile annemin ayaklarına ve sırtına vurdum. Annem yere düştü. Olay anında gözüm döndüğünden evde silah olsaydı onu da kullanacaktım. Pişman değilim." beyanında bulundu.

Tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2025'te Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Çetin'in evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Çetin'i gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, 26 Temmuz 2025'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Oğuz Çetin, 3. Sayfa, Güncel, Kadın, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğul, Annesini Sopayla Öldürdü: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı

11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:31:43. #7.13#
SON DAKİKA: Oğul, Annesini Sopayla Öldürdü: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.