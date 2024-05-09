Ogün Sanlısoy, yeni albümünün lansman konserini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ogün Sanlısoy, yeni albümünün lansman konserini gerçekleştirdi

Ogün Sanlısoy, yeni albümünün lansman konserini gerçekleştirdi

Ünlü rock müzisyeni Ogün Sanlısoy, yeni albümü 'Gelgit'in lansman konserini Dorock XL Kadıköy'de gerçekleştirdi. Konserde, yeni albümden ve eski şarkılarından oluşan bir repertuvar sunan Sanlısoy, hayranlarına teşekkür etti. Sanlısoy'un yeni albümü 'Gelgit' geçen yıl piyasaya sürülen ilk EP'sinin ardından yayınlanan ikinci EP'si oldu.

09.05.2024 09:29
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Ünlü rock müzisyeni Ogün Sanlısoy, yeni albümü "Gelgit"in lansman konserini Dorock XL Kadıköy'de gerçekleştirdi.

Konsere yeni albümden "Şarkılar Söyle" ile başlayan Sanlısoy, albümü "Gel" ve "Git" adlı iki bölüm halinde müzikseverlerle buluşturduğunu belirterek, "En yeni şarkılarımızdan biriyle konsere başladık. Herkes benimle birlikte şarkıyı söylediğine göre çok beğenilmiş." dedi.

Konserde, "Hadi Beni Güldür", "Gelgit", "Gidenlerden" ve "İllallah" adlı eserlerin de aralarında yer aldığı yeni ve eski şarkılarına yer veren ünlü müzisyen, hayranlarının albüme gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser, "Ben de Özledim" ve "Saydım" şarkılarıyla son buldu.

İlk solo albümü "Korkma"yı 2004'te çıkaran Ogün Sanlısoy, solo kariyerinde 9 albüme imza attı.

Sanlısoy, yeni albümünün ilk EP'sini geçen yıl piyasaya sürdü, son EP'sini ise 3 Mayıs'ta yayınladı.

Lansman konserleri kapsamında, Sanlısoy 16 Mayıs'ta 6: 45 KK Ankara sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Ogün Sanlısoy, Dorock XL, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ogün Sanlısoy, yeni albümünün lansman konserini gerçekleştirdi - Son Dakika

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