Oğuz Kaan Salıcı'dan Erdoğan'a "fon" tepkisi: Bir hukukun iki ayrı terazisi olmaz - Son Dakika
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Oğuz Kaan Salıcı'dan Erdoğan'a "fon" tepkisi: Bir hukukun iki ayrı terazisi olmaz

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Oğuz Kaan Salıcı\'dan Erdoğan\'a "fon" tepkisi: Bir hukukun iki ayrı terazisi olmaz
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse AK Parti ailesini kötüleme çabası içine girmesin" sözlerine tepki gösterdi. Salıcı, sermaye piyasasındaki iddiaların "birkaç kişi" üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Muhalife cezai bedel ödetip, kendinize gelince siyasi bedelle geçiştiremezsiniz" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse AK Parti ailesini kötüleme çabası içine girmesin" sözlerine tepki gösterdi. Salıcı, sermaye piyasasındaki iddiaların "birkaç kişi" üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Muhalife cezai bedel ödetip, kendinize gelince siyasi bedelle geçiştiremezsiniz" dedi.

Salıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Salıcı, daha önce kendi partisine yönelik olarak, "Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan, bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir" dediğini hatırlattı.

Erdoğan'ın "Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse AK Parti ailesini kötüleme çabası içine girmesin" sözlerini eleştiren Salıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan bugün çıkıp, 'Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse AK Parti ailesini kötüleme çabası içine girmesin' diyor. Çarpıtıyor. Milyonlarca seçmeni veya suça bulaşmamış kişileri kolektif suçla itham eden kimse yok. AKP Genel Başkanı, meseleyi 'birkaç nahoş örnek' deyip küçültmesin. Çünkü mesele artık kişisel ahlak meselesi değildir. Birbirine bağlı kişiler, şirketler, fonlar ve para hareketleri varsa; siyasi ve kamusal ilişkiler aynı ağın içinde birbirini tamamlıyorsa; bu ağlar Gençlik Kolları'nızdan MKYK'nıza, bakanlar kurulunuzdan milletvekili grubunuza uzanıyorsa; belli kişilere sistematik biçimde menfaat sağlandığına dair ciddi iddialar bulunuyorsa, savcının sorması gereken soru şudur: Burada örgütlü bir suç mu var?

Muhalif belediye başkanlarına gelince daha ilk günden 'örgüt' arayıp şemalar çiziyorsunuz. Kendi çevrenize gelince 'yanlış yapan birkaç kişi' diyemezsiniz. Sizin davanıza ihanet etmiş olmaları sizin meselenizdir. Bizi ilgilendirmez. Ama sermaye piyasasında işlenen suçlar ve bunun halkımıza ödettiği bedel hepimizin meselesidir. Muhalife cezai bedel ödetip, kendinize gelince siyasi bedelle geçiştiremezsiniz. Bir hukukun iki ayrı terazisi olmaz."

Kaynak: ANKA
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