Oğuz Kale Toprağa Verildi - Son Dakika
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Oğuz Kale Toprağa Verildi

Oğuz Kale Toprağa Verildi
04.06.2026 14:08
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Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale, 7 gün süren arama sonrası cansız bedeni bulundu ve defnedildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayına düşüp kaybolan, aramaların 7'nci gününde cansız bedeni bulunan Oğuz Kale (26), toprağa verildi.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi.

Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde 28 Mayıs günü amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ve İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportörle Kelkit Çayı kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra grup, fotoğraf çektirmek için araçla çaya yaklaştı. Ancak bu sırada triportör çaya devrildi. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken; İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

Kayıp Kale ve Parlak'ın bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan botlarla, su altında ise sonarlarla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ankara'dan JAK timleri tarafından getirilen 3 sonar ve Jandarma köpek unsurları tarafından getirilen 1 kadavra köpeği ile çalışmalara devam edildi. AFAD koordinesindeki devam eden aramaların 7'nci gününde kayıp Oğuz Kale'nin cansız bedeni Boğazkesen mevkisinde ağaçlara takılmış halde bulundu. Jandarmaya ait kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada Tokat İl Emniyet Müdürlüğü İHA ekibi tarafından dronla tespit edilen Oğuz Kale JAK timleri tarafından sudan çıkartılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Oğuz Kale için bugün cenaze töreni düzenlendi. Babası daha önce vefat eden Kale'nin annesi Fatma Kale, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Oğuz Kale, öğle namazı sonrası Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Erbaa Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğuz Kale ile birlikte kaybolan İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar 8'inci gününde devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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