Oğuzeli'nde Fıstık Bahçeleri Su Altında Kaldı
Oğuzeli'nde Fıstık Bahçeleri Su Altında Kaldı

02.06.2026 10:02
GAZİANTEP Oğuzeli'nde sağanak yağış nedeniyle fıstık bahçeleri sular altında kaldı, büyük zarar oluştu.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde geçen haftalarda yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan fıstık bahçeleri dronla görüntülendi.

Oğuzeli ilçesinde geçen haftalarda etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Kayacık ve Doğanpınar barajları arasında taşma riskine karşın kamulaştırılan 28 bin dönüm alandaki birçok fıstık bahçesi de su altında kaldı. Bölge dronla görüntülendi.

Uğurova Mahallesi Muhtarı Eşref Çevik, bu yıl kent genelinde çok fazla yağışın etkili olduğunu ifade ederek, kamulaştırılan alandaki 50 yıllık fıstık ağaçlarının sular altında kaldığını söyledi. Çevik, "Bu yıl bölgemiz çok fazla yağış aldığından dolayı fıstıklarımız sular altında kaldı. İstimlak olan yerlerin hepsini su bastı. Tarlaların bazılarında 10-15 yıllık ağaçlar bulunuyor. İleri taraftaki ağaçlar 50 yıllık. Ben bu zamana kadar daha böyle bir yağış görmedim. İstimlak olan bölümden tahminimizce 500-600 dönüm arazi sular altında kaldı. Bir hafta sonra bu ağaçlar tamamen bozulmuş olur, kurumaya yüz tutar. Ürün kaybı bayağı çok. Devlet bu alanların hepsini istimlak etti. Buğday sulaması başlar zaten sulamalardan dolayı su seviyesi daha da fazla yükselmez diye düşünüyoruz. Sular geri çekilse de bu fıstıklar artık bir işe yaramaz. Bir aydan beri suyun içerisindeler. Ağaçlar yavaş yavaş kurumaya başladı zaten. Oğuzeli'nden gelen arıtma suyu da buraya karıştı. Temiz bir su değil bu yani. 'Süper Hücre' dediğimiz fırtınadan kaynaklı fazla bir mal kaybımız oldu. Can kaybı olmadı ama bayağı bir hasar aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

