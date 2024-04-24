Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, dereceye giren öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, dereceye giren öğrencileri ağırladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, dereceye giren öğrencileri ağırladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarışmalarında dereceye giren öğrencileri Altınkoz Tesisleri'nde ağırladı. Cebeci, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Programa Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri de katıldı.

24.04.2024 18:48
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Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri Altınkoz Tesisleri'nde ağırladı.

Programda öğrencileri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Cebeci, başarılarının devamını diledi.

Cebeci daha sonra öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Programa, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, Kayı İlkokulu Müdürü Ünal Gökboğa, Oğuzlar İlkokulu Müdürü Hikmet Tulu da katıldı.

Kaynak: AA

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