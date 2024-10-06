Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri - Son Dakika
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Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri

Oğuzlar\'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri

Oğuzlar'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde sporcular gökyüzüne açıldı.

06.10.2024 15:47
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, şenliğin başlaması dolayısıyla yapılan törendeki konuşmasında, etkinliklerin kazasız belasız geçmesi temennisinde bulunarak, "Bu etkinliğin, gelenlerin keyif aldığı, ev sahibinin mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini yürekten diliyorum. Belki daha sıcak bir mevsimde bu organizasyon düzenlenecek. Buna katılacak olanların burada kamp yapması sağlanacak. Hem ilçemizin hem ilimizin tanıtımına katkısı olacağını düşündüğüm bir etkinlik olarak hayatını sürdürecek." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular, yamaç paraşütü ile Tekke Yaylası'ndan Obruk Barajı üzerine doğru havalandı.

Şenliğe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Kaynak: AA

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