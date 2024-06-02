ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 26 yaralı

ABD\'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 26 yaralı

Ohio'nun Akron kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

02.06.2024 13:35
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ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.

Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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