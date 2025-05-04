Ohri: Balkanların İncisi Turizm Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Ohri: Balkanların İncisi Turizm Sezonuna Hazır

Ohri: Balkanların İncisi Turizm Sezonuna Hazır

Kuzey Makedonya'nın Ohri kenti, yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı ve turistleri bekliyor.

04.05.2025 11:14
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Kuzey Makedonya'nın en önemli turizm merkezlerinden, "ülkenin incisi" olarak nitelendirilen Ohri, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Balkanlar'ın son yıllarda en gözde turizm merkezleri arasında yer alan, zümrüt yeşili gölünden elde edilen incileriyle meşhur küçük kenti Ohri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turistlere kapılarını açıyor.

Ülkenin güneybatısında yaklaşık 40 bin nüfuslu Ohri, taşlı dar sokakları, tarihi evleri ve denizi andıran büyük gölüyle, her yaştan turiste farklı aktiviteler sunuyor.

Kuzey Makedonya'nın çoklu etnik yapısının ve farklı dinlerin huzur içinde yaşadığı kenti Ohri, tarihi cami ve kiliselere de ev sahipliği yapıyor.

Gölün etrafında sıralı şekilde kurulu evleri, güneşin doğuşu ve batışının göl sularıyla adeta dans ederek görsel şölen oluşturduğu Ohri, hem ülkenin hem de Balkanlar'ın incisi olarak nitelendiriliyor.

Osmanlıdan izler taşıyan mimarisiyle özellikle Türk ziyaretçilere tanıdık huzur sunan Ohri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla Balkanlar'da gizli kalmış inci gibi parlıyor.

Ohri Gölü'ndeki tekneler, adeta gökyüzünde süzülüyormuş gibi sessizce kayarken kıyıdaki kafe ve restoranlar, güne huzur içinde başlamak isteyen turistlere farklı lezzetler sunuyor.

Dini yapılarıyla turistlerin gözde mekanları arasında

Ohri, dini yapılarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.

Yılın her gününü temsilen 365 kilisenin bulunduğuna dair halk efsanesi, şehrin zengin dini ve tarihi mirasını yansıtıyor.

Aziz Yuhanna Kilisesi (Sveti Jovan Kaneo), ülkenin ve şehrin en ikonik ve tarihi yapılarından biri olarak göze çarpıyor.

13. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen, erken Hristiyanlık dönemine ait özellikler taşıyan Kilise, arka planında bulunan Ohri Gölü'yle kartpostallık görüntü sunuyor.

Ohri'nin eski çarşısındaki Osmanlı dönemi camileri arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek 2019'da ibadete açılan Ohri Ali Paşa Camisi bulunuyor.

Ohri Ali Paşa Camisi, 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı, 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldı. Vezir Ali Paşa Camisi Vakfına kayıtlı caminin minaresi, 1912'de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkıldı.

THY'den haftada 4 gün İstanbul-Ohri seferi

THY'nin martta başlayan, haftada 4 gün düzenlenen İstanbul-Ohri seferleri, iki ülke arasında sağlam köprü oluşturuyor.

Ohri Aziz Pavlus Havalimanı ile şehir merkezi arasında yaklaşık 10 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe için taksi ücreti 12 avro. Ayrıca yerel seyahat acentelerinin düzenlediği turlar veya sezonluk seferler için servis taşımacılığı da yapılıyor.

Ohri Gölü'nde tekne turlarının yanı sıra fiyatları günlük 10 ile 50 avro arasında değişen bisiklet kiralama imkanı da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ohri: Balkanların İncisi Turizm Sezonuna Hazır - Son Dakika

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