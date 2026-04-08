OKAF'26: Gençlerin Kariyer Geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OKAF'26: Gençlerin Kariyer Geleceği

OKAF\'26: Gençlerin Kariyer Geleceği
08.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, 100'den fazla kurumla gençlere kariyer fırsatları sunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" (OKAF'26), "Gençliğin üretim çağı" sloganıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Amasya, Bartın, Çankırı Karatekin, Hitit, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat paydaş üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi spor salonları ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar kapsamında 100'den fazla kurum ve kuruluş, öğrenciler ve mezunlarla bir araya gelecek. Etkinlik süresince gerçekleştirilecek 38 aktivite ve fuara katılacak 60 konuşmacı, gençlerin kariyer planlarına yön vermelerine yardımcı olacak.

İŞKUR koordinasyonu ve Türk Telekomun desteğiyle hayata geçirilen fuar, öğrencilerin meslekler hakkında detaylı bilgi almasını, firmaları tanımasını, girişimcilik ve kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini amaçlıyor.

OKAF'26'nın açılışı kapsamında OMÜ Konservatuvarı orkestrasının eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nahide Saygün Akkal, halk müziği konseri verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Faruk Özçelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'un sahip olduğu ticaret ve sanayi kapasitesiyle yalnız bölgenin değil, Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önemi bulunduğunu söyledi.

Kariyer fuarlarının gençlerin istihdamı anlamında son derece kıymetli olduğunu belirten Özçelik, "Ülkemizin nüfusu 2000'li yıllarda 65 milyon civarındayken, 2025 yılı sonu itibarıyla 86 milyona ulaşmış, toplam istihdam edilen sayımız 20 yıl önce 20 milyon seviyesindeyken bu yılbaşı itibarıyla 33 milyon seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik oranımız son 34 ayı aşkın zamandır tek haneli rakamlardadır. 2026 Şubat ayı itibarıyla da yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmiştir." dedi.

Özçelik, 2012'den 2026 Mart ayına kadar İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 1,3 milyon kişinin mesleki eğitim programlarından yararlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2002'den 2026 Mart ayı sonuna kadar İŞKUR, 16 milyon vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık etmiştir. İşe yerleşenlerin 5,5 milyon kişisi gençlerimizdir. Yine 2025 yılında işe yerleştirilen 1,5 milyon kişinin yüzde 34'ü gençlerimizden oluşmaktadır. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere gençlerimizi sadece geleceğin bir unsuru değil, aynı zamanda bugünün ortakları olarak görüyoruz. Bu nedenle gençlerimizin istihdamında yaklaşımımızın sadece sayısal hedefler değil, niteliklerini, yönelimlerini, becerilerini ve çalışma hayatına hazırlanmalarını esas alan bütüncül bir çerçevede olduğunu önemle ifade etmek istiyorum."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Samsun'da 2023 yılında 11 bin 520 dekar olan toplam organize sanayi bölgesi alanının yüzde 107'lik artışla 2025 yılında 23 bin 860 dekara çıkarıldığını anlattı.

Samsun'da 48 mesleki okulda yaklaşık 28 bin öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Tavlı, "Önceki yıllarda 4 bin bandında birinci sınıfa öğrenci kaydı yapılırken, bu yıl 8 bin 500 gencimiz Samsun'da meslek okullarında birinci sınıfa kaydını yaptırdı. Bir taraftan organize sanayi bölgelerimizin altyapısını güçlendirmek, iş dünyamız, sanayi ve teknoloji yatırımları için daha cazip hale getirmek, yeni organize sanayi ve teknoloji bölgeleri kurmak için yürütülen çalışmalarımız da hayata geçmekte." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da kariyer fuarlarının gençlerin yarınlarına istikamet verecek organizasyonlar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2019 yılından bu yana üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve meslek odalarının işbirliğiyle düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin sektörleri yakından tanıdığı, yeni bağlantılar kurduğu, staj ve istihdam imkanlarını değerlendirdiği, iş dünyasınınsa nitelikli ve stratejik insan kaynağına doğrudan ulaşabildiği son derece kıymetli platformlardır. Bu fuarlar gençlerimizin enerjisiyle kurumlarımızın birikimini aynı potada buluşturan güçlü bir etkileşim zemini oluşturmaktadır. Bu etkinlik, kariyer planlaması arayışındaki gençlerimiz için bir pusula, potansiyellerinin farkına vardıkları bir aydınlanma eşiği ve geleceklerini bilinçle kurgulayabilecekleri güçlü bir başlangıç noktasıdır."

Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Oğuzhan Yıldırım, İŞKUR Destek Hizmetleri Daire Başkanı Emel Dölek Ulutaş, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, paydaş üniversite rektörleri, davetliler ile öğrenciler katıldı.

Fuar, 9 Nisan Perşembe günü sona erecek .

Kaynak: AA

Faruk Özçelik, Etkinlikler, Karadeniz, Teknoloji, Güncel, Samsun, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKAF'26: Gençlerin Kariyer Geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:46:38. #.0.5#
SON DAKİKA: OKAF'26: Gençlerin Kariyer Geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.