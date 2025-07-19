İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri Kırklareli'nde yaban mersini ve armut üretim bahçelerini ziyaret etti.
Öğrenciler "Hedef Pazar Belirleme Projesi" kapsamında Pınarhisar ilçesinin Evciler köyünde ziyaretlerde bulundu.
Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, öğrencilere kentin tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Daha sonra tarlaları gezen öğrenciler üreticilerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Okan Üniversitesi Öğrencileri Tarım Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?