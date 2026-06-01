Okinawa'da Jangmi Tayfunu Uyarısı

Japonya'nın Okinawa eyaletine ilerleyen Jangmi Tayfunu nedeniyle bölge sakinleri teyakkuza geçmeleri konusunda uyarıldı.
Jiji Press ajansının haberine göre, şiddetli rüzgarlarla etkisini artıran Jangmi Tayfunu, Japonya'nın en güneydeki eyaleti Okinawa'nın ana adasına doğru yaklaşıyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfun sebebiyle vatandaşlara zaruri olmadıkça seyahat etmemeleri ve teyakkuza geçmeleri uyarısında bulundu.
Tayfunun etkisiyle bölgede kuvvetli rüzgar, sağanak ve yüksek dalgaların etkili olması bekleniyor.
