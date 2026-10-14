Okinawa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki ABD askeri gözaltına alındı - Son Dakika
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Okinawa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki ABD askeri gözaltına alındı

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Okinawa\'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki ABD askeri gözaltına alındı
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Okinawa'da görevli iki ABD Hava Kuvvetleri personeli, ABD birliğinin 9 Ekim'de başlattığı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yasak, Naha'da bir kadının öldürülmesi şüphesiyle gözaltına alınan bir ABD deniz piyadesinin ardından getirilmişti.

TOKYO, 14 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletinde görev yapan iki ABD Hava Kuvvetleri personeli, bölgede konuşlu ABD birliğinin uyguladığı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kyodo Haber Ajansı'nın ABD ordusuna dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre, söz konusu iki askeri personel pazar günü ABD askeri polisi, eyalet polisi ve yerel gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen ortak devriyede yakalandı.

9 Ekim'den itibaren bir ay süreyle gece yarısından sabah 05.00'e kadar uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağı, Okinawa'da görev yapan 20 yaşındaki ABD deniz piyadesi Devin Ballard'ın, 4 Ekim'de eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını çaldığı şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından getirilmişti. Olay, Okinawa'da büyük tepkiye yol açtı.

Kaynak: Xinhua
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