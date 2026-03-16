Okinawa'da Tekne Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Okinawa'da Tekne Kazası: 2 Ölü

16.03.2026 13:03
Japonya'nın Okinawa açıklarında iki tekne alabora oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi. 19 kişi kurtarıldı.

Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarında, lise öğrencilerini taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, toplam 21 kişiyi taşıyan iki teknenin eyaletin Henoko bölgesi açıklarında devrildiği bildirildi.

Teknelerde bulunanlardan 18'inin Kyoto'daki bir lisenin öğrencileri olduğu ve eğitim kapsamında yola çıktıkları belirtilen açıklamada, kazada bir lise öğrencisi ile tekne kaptanının hayatını kaybettiği, kurtarılan 19 kişiden 2'sinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığı bilgisini paylaştı.

Okinawa'daki Henoko bölgesi, ABD üssünün taşınmasına karşı çıkan aktivistler için sıkça ziyaret edilmesi ve ada sakinlerinin üslerin gürültü, kaza ve çevre risklerinden şikayetçi olmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Japonya, Güncel, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okinawa'da Tekne Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
SON DAKİKA: Okinawa'da Tekne Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
