Oklu Kirpi Su Kuyusundan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Su kuyusuna düşen oklu kirpiyi itfaiye kurtardı
HATAY - Hatay'da su kuyusuna düşerek mahsur kalan oklu kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altınözü Altınkaya Mahallesinde su kuyusuna düşen oklu kirpiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Oklu kirpi, itfaiye ekipleri tarafından özenle kurtarılarak doğaya bırakıldı.
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