Oktay'dan Avrupa Parlamentosu'na Eleştiri

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pilar Milagros Rojo Noguera ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Oktay, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'na ilişkin "Mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar içermekte, yargımıza yönelik asılsız eleştiriler getirmektedir. Türk yargısı bağımsızdır. Adalet Bakanımıza yöneltilen ithamları asla kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Pilar Milagros Rojo Noguera ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler, savunma sanayii, ticaret hedefleri ve küresel krizler ele alındı.

Oktay, Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve ortaklık ilişkilerinin bölgesel ve küresel barışa önemli katkılar sağladığını vurguladı. İki ülke parlamentoları arasındaki diyaloğun güçlendiğine dikkat çeken Oktay, ihtisas komisyonları arasındaki sık temasların bu kurumsal yapıyı daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Görüşmede iki ülkenin ekonomik verilerine de değinildi. Oktay, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının 10,42 milyar dolar, ithalatının ise 10,17 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, toplam ticaret hacminin 20,59 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bu dengeli ticaret hacminin altını çizen Oktay, 2029 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 25 milyar dolar hedefine varmak için otomotiv ve demir-çelik gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra teknoloji, inovasyon, iletişim ve savunma sanayii gibi alanlarda da iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE İSPANYA'NIN DESTEĞİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Oktay, "Uluslararası krizler karşısında tek taraflı müdahaleler yerine diplomasi, uluslararası hukuk ve çok taraflılığı savunuyoruz. İspanya'nın Filistin meselesindeki ilkeli tutumunu önemli buluyoruz. Madrid Grubu çerçevesindeki ortak çabalarımız önemli sonuçlar vermiştir. Bu alanda ortak tutumumuz devam edecektir. Öte yandan, İran'da barış anlaşmasına ilişkin gelişmelerden memnuniyet duyuyor, bunun bölgemiz için kalıcı barış ve güven ortamına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde İspanya'nın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"VİZE SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Türkiye-AB ilişkilerine dair de konuşan Oktay, "Krizler, Türkiye-AB iş birliğinin önemini yeniden göstermiştir. AB'nin Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Ortaklık Konseyi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmaları işletilmeli, Avrupa Yatırım Bankası kısıtlamaları kaldırılmalı, Türkiye Yatırım Platformu işler hale getirilmeli, Gümrük Birliği güncellenmeli, vize sorunları çözülmeli ve Türkiye, AB güvenlik ve savunma girişimlerine dahil edilmelidir" ifadesini kullandı.

OKTAY'DAN RAPOR ELEŞTİRİSİ: "TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'nu eleştiren Oktay, "2025 Yılı Türkiye Raporu' mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar içermekte, yargımıza yönelik asılsız eleştiriler getirmektedir. Türk yargısı bağımsızdır. Adalet Bakanımıza yöneltilen ithamları asla kabul etmiyoruz. Avrupa Parlamentosu Türkiye aleyhindeki grupların etkisinden kurtulmalı ve Türkiye ile ilişkilerini önyargısız, gerçekçi ve yapıcı bir zeminde ilerletmelidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Kıbrıs'ta yaşanan askeri gelişmeler ve Avrupa'nın güvenliği başlıklarında da değerlendirmelerde bulunan Oktay, şöyle konuştu:

"Avrupa güvenlik mimarisinde NATO temel unsur olmalıdır. Türkiye, NATO operasyon ve misyonlarına en çok katkı veren ülkeler arasındadır. Türkiye, oluşturulacak yeni Avrupa güvenlik mimarisinin de önemli bir unsuru olmaya devam etmelidir. Türkiye ve NATO olmaksızın Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin girişimler anlamlı sonuç vermeyeceğini düşünüyoruz. 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Zirvede birlik, dayanışma, savunma harcamaları, savunma sanayi kapasitesi ve Avrupa kanadının güçlendirilmesi ele alınacaktır. Savunma Sanayii Forumu da müttefikler arası iş birliği açısından önemli olacaktır. Türkiye'nin AB üyeliği ve AB ile ilişkileri, bazı ülkelerin iç siyasetine alet edilmemelidir. Sürecin Kıbrıs meselesi üzerinden sekteye uğratılması kabul edilemez. Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tesisiyle çözülmelidir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya ve Ada'nın gerçeklerine uygun çözüm çabalarına katkı sunmaya devam edecektir. İspanya dahil bazı AB ülkelerinin Kıbrıs Adası'na askeri unsurlar gönderdiklerini görüyoruz. Bu adımların GKRY ile dayanışma amacı taşıdığının farkındayız. Ancak deniz ve hava unsurlarının kalıcı olmaması elzemdir. Aksi halde Ada'daki hassas dengeler bozulabilir"