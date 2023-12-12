 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilere hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilere hapis cezası istendi

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüpheliler hakkında 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, saldırı sonucunda Oktay Derelioğlu'nun ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

12.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:21
Abone Ol

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin hakkında 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler ile Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun Kadıköy Erenköy Mahallesinde trafikte öne geçme sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı anlatıldı.

İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

İddianamede şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri ancak doktor raporu ve kamera görüntülerinde üzerlerine atılı 'kasten yaralama' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istendi. Ayrıca, Zekai Karaçoban, Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Oktay Derelioğlu\'na saldıran şüphelilere hapis cezası istendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Oktay Derelioğlu, Kadıköy, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilere hapis cezası istendi - Son Dakika


16:28
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
16:12
CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:00
Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:05
Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:58
Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu
14:39
Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu bırakıyor Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu bırakıyor
14:31
Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda

Son Dakika
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:00 Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29 Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:05 Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:58 Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu
14:39 Puma, İsrail Milli Takımı resmi ana sponsorluğunu bırakıyor
14:31 Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22 Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12 Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
14:05 Pakistan'da askeri kışlaya bomba yüklü araçla saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 16:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilere hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement