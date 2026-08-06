Oktay'ın Ölümü Yeniden Görüşülecek - Son Dakika
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Oktay'ın Ölümü Yeniden Görüşülecek

Oktay\'ın Ölümü Yeniden Görüşülecek
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Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşerek ölümünü yeniden inceleyecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek. Görüşmede, Oktay'ın şüpheli ölümünün yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin taleplerin ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, 2009 yılında kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek'e ileteceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Behçet Oktay, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay'ın Ölümü Yeniden Görüşülecek - Son Dakika

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