Oktay Sinanoğlu Anısına Münazara Yarışması
14.05.2026 15:17
Trabzon'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen münazara yarışmasının finali yapıldı.

Trabzon'da, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını alan, ömrünü bilime adayan ve "Türk Einstein" olarak bilinen kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu anısına düzenlenen "Parlamenter Stili Liseler Arası Münazara Yarışması"nın finali yapıldı.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Prof. Dr. Sinanoğlu'nu anlamak için önce onun kim olduğunu iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Öter, Sinanoğlu'nun bilim ve düşünce dünyasına önemli katkıları olan büyük bir bilim insanı olduğunu belirterek, "Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, ülkemiz için çok önemli biri. Onu anlamak ve bilmek adına bu program ayrı bir önem arz ediyor. Özellikle lise seviyesindeki öğrencilerin bu tür bilim insanlarını tanıması çok önemli." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise münazaraya 10 ilçeden 73 takımın katılmasının gelecek adına umut kaynağı olduğunu aktararak, Sinanoğlu'nun bilim dünyasında çok derin izler bırakan kıymetli bir Türk bilim insanı olduğunu ifade etti.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Başkanı Asım Aykan da bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmaya, dünyada iz bırakan bilim insanı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun isminin verildiğini kaydetti. Aykan, yarışmayı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, analitik düşünme, ekip ruhu ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla organize ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da konuşma yaptığı programda, KTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevhibe Coşar da "Bilim ve Kültür Yolunda Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Yarışmanın finalinde, Akçaabat Fen Lisesi, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Trabzon Merkez Fen Lisesi takımları mücadele etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ANADER işbirliğiyle organize edilen münazarada, Akçaabat Fen Lisesi birinci, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ikinci, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Trabzon Merkez Fen Lisesi ise dördüncü oldu.

Protokol üyeleri, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

