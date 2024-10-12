Adana'da okulların çevresinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 9 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında kent genelindeki okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, okul önünde uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 235 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Sokakta dinlendirilen 12 çocuk ise devlet korumasına alındı.
Okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara sattığı tespit edilen 16 iş yerine idari işlem yapıldı, 5 bin 742 paket sigara ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Okul Çevrelerinde Denetim: 35 Gözaltı - Son Dakika
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