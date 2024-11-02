Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki okul çevrelerinde denetim yaptı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 141 kişiyi sorgulayan ekipler 75 aracı da kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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