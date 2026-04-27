Okul güvenliği alarm veriyor: Uzmanlar çözüm için sosyal hizmet ve erken müdahale diyor
Okul güvenliği alarm veriyor: Uzmanlar çözüm için sosyal hizmet ve erken müdahale diyor

27.04.2026 04:02
Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırısının ardından Ankara’da bir öğrencinin okula silah getirmesi endişeleri artırdı. Uzmanlar, güvenlik önlemlerinin yanı sıra okullarda sosyal hizmet uzmanlarının bulunması ve çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması gerektiğini vurguluyor.

Amerikan sinemalarından fırlamış gibi görünen okul saldırıları, Kahramanmaraş’ta yaşanan olayla Türkiye’de de gerçek oldu. Ankara Sincan’da bir 5. sınıf öğrencisinin okula silah getirmesi endişeleri daha da artırdı. Uzmanlar, okul güvenliğinin sadece fiziksel önlemlerle sağlanamayacağını, sosyal hizmet uzmanlarının okullarda görev alması gerektiğini belirtiyor.

Çocuk güvenliği uzmanı Volkan Çolakoğlu, ‘Çocuk Güvenliği Uzmanlığı’ meslek eğitiminin başlatıldığını açıkladı. Prof. Dr. Burak Doğangün, sorunun güvenlik değil güven eksikliği olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Yasemin Özkan ise okullarda sosyal hizmetin şart olduğunu vurguluyor: “Sosyal hizmet uzmanları riskleri erken fark eder, şiddeti önler.”

Uzmanlar, çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ve şiddet içerikli medyadan korunması gerektiğini belirtiyor. Ailelerin çocuklarındaki uyarı işaretlerini dikkate alması ve onları can kulağıyla dinlemesi önem taşıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kahramanmaraş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Advertisement
