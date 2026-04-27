Okul güvenliği alarm veriyor: Uzmanlar çözüm için sosyal hizmet ve erken müdahale diyor

Amerikan sinemalarından fırlamış gibi görünen okul saldırıları, Kahramanmaraş’ta yaşanan olayla Türkiye’de de gerçek oldu. Ankara Sincan’da bir 5. sınıf öğrencisinin okula silah getirmesi endişeleri daha da artırdı. Uzmanlar, okul güvenliğinin sadece fiziksel önlemlerle sağlanamayacağını, sosyal hizmet uzmanlarının okullarda görev alması gerektiğini belirtiyor.

Çocuk güvenliği uzmanı Volkan Çolakoğlu, ‘Çocuk Güvenliği Uzmanlığı’ meslek eğitiminin başlatıldığını açıkladı. Prof. Dr. Burak Doğangün, sorunun güvenlik değil güven eksikliği olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Yasemin Özkan ise okullarda sosyal hizmetin şart olduğunu vurguluyor: “Sosyal hizmet uzmanları riskleri erken fark eder, şiddeti önler.”

Uzmanlar, çocuklarla sağlıklı iletişim kurulması, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ve şiddet içerikli medyadan korunması gerektiğini belirtiyor. Ailelerin çocuklarındaki uyarı işaretlerini dikkate alması ve onları can kulağıyla dinlemesi önem taşıyor.