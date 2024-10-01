Okul Güvenliği Eğitimin Temel Taşı

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Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Okul güvenliğinin sağlıklı bireylerin yetişmesinde ve öğrencilerin akademik açıdan başarısında son derece önemli olduğunu ifade etti.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın pek çok yerinde okulların güvenlik problemleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Okul güvenliğinin sağlıklı bireylerin yetişmesinde ve öğrencilerin akademik açıdan başarısında son derece önemli olduğunu vurgulayan Demircioğlu, "Okulların açılmasıyla dünyada ve ülkemizde gündemimize giren konulardan biri de okul güvenliği oldu. Güvenli okulların inşasında okul ve okul paydaşlarına önemli görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.

Demircioğlu, okuldaki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların kendilerini fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan güvende ve emniyette hissetmesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde ne yazık ki şiddet, internet, oyun ve uyuşturucu bağımlılığı, ihmal ve istismar gibi unsurlar okullardaki temel güvenlik problemleri arasında yer alıyor. Okullarda yaşanan güvenlik eksikliklerinin bazı öğrencilerde psikolojik sorunları, motivasyon düşüklüğünü, odaklanamamayı, okula devamsızlığı tetiklediğini gözlemliyoruz. Devamında okulu terk etme eğilimleri bile söz konusu olabiliyor."

Demircioğlu, bu konuda okul idarecileri, veliler ve öğretmenlerin yanı sıra polis, jandarma ve bekçi gibi iç güvenlik personelinin işbirliği halinde çalışması gerektiğini ifade etti.