Okul Kantinlerinde Kira Farkı Sorunu

(ANKARA) – Ankara'nın aynı ilçesinde, yaklaşık aynı öğrenci sayısına sahip okulların kantin kira bedelleri arasında yüz binlerce liralık fark bulunmasına rağmen, tost ve içecek fiyatlarının aynı olduğu dikkati çekti. Veliler, düşük kira avantajının çocuklara yansımadığını belirterek, ihalelerin incelenmesini istiyor.

Ankara'nın aynı ilçesinde, yaklaşık aynı öğrenci sayısına sahip okulların kantin kira bedelleri arasında ciddi farklar bulunuyor. Bazı okullarda aylık kira bedelleri 200 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkarken, aynı ilçe ve benzer öğrenci sayısına sahip diğer bazı okullarda kiralar 20-30 bin lira seviyesinde kalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul kantinleri kiralama ve işletmeleri, Okul Aile Birlikleri'nce yürütülüyor. Okul Aile Birliği, kantin ve benzeri yerleri işletmecilere kiralama usulü ile işlettiriyor. Kantinlerin birlik tarafından kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılıyor. Kiralama işlemleri, valilik veya kaymakamlıkça görevlendirilecek il veya ilçe milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü başkanlığında, ilgili birlik başkanı, defterdarlık, mal müdürlüğü temsilcisi, gerektiğinde il veya ilçe özel idare müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla oluşan ihale komisyonunca yapılıyor.

Ancak ihale komisyonlarının okul kantini kiralamalarında bedeller arasındaki ciddi farklar tartışma konusu oldu. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, benzer öğrenci sayılarına sahip okulların kantin kira bedelleri arasındaki farklar dikkati çekti.

500 bine de 20 bine de ihale alan var

Bazı okullarda aylık kira bedelleri 200 bin liradan başlayarak, 500 bin liraya yaklaşırken, aynı ilçe ve benzer öğrenci sayısına sahip bazı okullarda bu rakamın 20-30 bin lira seviyesinde kaldığı görüldü.

Yenimahalle'de 594 öğrencisi bulunan bir ortaokul kantini için aylık 299 bin 500 lira, 967 öğrencisi bulunan bir ilkokul için 367 bin lira, 1290 öğrencili bir başka ortaokul için ise aylık 308 bin lira kira bedeli ödendiği öğrenildi.

Buna karşılık aynı bölgede 1235 öğrencisi bulunan bir ortaokul kantini aylık 35 bin liraya, 1011 öğrencili diğer ortaokul kantini 20 bin liraya kiralanırken, 790 öğrencisi bulunan bölgedeki bir başka ilkokulda aylık kira bedelinin 29 bin 938 lira olduğu kaydedildi.

Öte yandan 540 öğrencili bir Anadolu Lisesi'nde kantin kirası 228 bin lira, 800 öğrencili bir başka Anadolu Lisesi'nde 210 bin lira, 898 öğrencili Anadolu Lisesi'nde ise kiranın 61 bin 500 lira olarak uygulandığı belirtildi.

Veliler kantin ihalelerinin incelenmesini istiyor

Kira bedelleri arasındaki farklılıklar, kantin ihalelerinde esas alınan kriterler, muhammen bedellerin belirlenme yöntemi ve uygulamadaki standartlara ilişkin soruları gündeme getirdi. Eğitim camiası ve veliler, kantin ihalelerinin incelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha düşük kira bedeli ödeyen kantinlerde tostun, içeçeklerin veya ürünlerin öğrencilere daha uygun fiyatlarla sunulmadığını belirten veliler, düşük kiranın, öğrenci ya da veli lehine bir avantaj oluşturmadığından şikayet etti. Eğitim camiası ve veliler, kantin ihalelerinin şeffaf biçimde incelenmesi gerektiğini dile getiriyor.