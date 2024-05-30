Okul Müdür Yardımcısı Öğrenciyi Aracıyla Sürdü ve Kovaladı - Son Dakika
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Okul Müdür Yardımcısı Öğrenciyi Aracıyla Sürdü ve Kovaladı

Okul Müdür Yardımcısı Öğrenciyi Aracıyla Sürdü ve Kovaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir okul müdür yardımcısı, 6. sınıf öğrencisi olan bir çocuğu okul servisinden indikten sonra aracını sürerek üzerine geldi ve kesici aletle kovaladı. Olayın ardından müdür yardımcısı açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle soruşturma geçiren müdür yardımcısına delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

30.05.2024 13:24
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç. açığa alındı.

Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten Turan Kilit Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi F.M.B., 27 Mayıs'ta okul dönüşü servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. A.Ç., aracını servisten inen F.M.B.'nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı. Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı. Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.Ç. açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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