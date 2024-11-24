Okul Müdüründen Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncel

Bingöl'de bir okul müdürü okuldaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü bilbaoarddan kutladı.

Güveçli İlkokulu Müdürü Saim Çakar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için okulda görevli öğretmenlerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı afiş hazırlattı.

Kent merkezindeki billboarda asılan afişte, "Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" yazısı da yer aldı.

Çakar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, onları her fırsatta onurlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

Öğretmenler de bu çalışma için Çakar'a teşekkürlerini iletti.