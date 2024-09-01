Okul Öncesi ve İlkokul Uyum Eğitimi Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Okul Öncesi ve İlkokul Uyum Eğitimi Yarın Başlıyor

Bu yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil 'uyum' eğitimi için yarın çalacak. Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

01.09.2024 11:16
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Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için yarın çalacak.

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

İlkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine eğitimin ilk gününde ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

Liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitaplar hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa liseye başlayacak öğrenciler için müfredattaki değişikliklerin yer aldığı 8 bölümden oluşan "liseye hoş geldin" kitapları hazırladı.

Kitaplar, öğrencilere lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmak, programların işleyişini açıklamak, derslere nasıl çalışmaları gerektiğini ve başarıya ulaşmak için gerekenleri aktarmanın yanı sıra lise dönemi boyunca kullanabilecekleri eğitim platformları ve kaynakları tanıtmak ve örnek uygulamalar sunmak hedefiyle oluşturuldu.

"Liseye hoş geldin" kitapları, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerindeki yenilikler ile lise müfredatının neleri barındırdığına ilişkin konuları içeriyor.

Bakanlıkça hazırlanan kitapların her biri, "liseye hoş geldiniz", "bu kitapta neler var", "derslerin tanıtımı", "neler öğreneceğiz", "nasıl çalışmalıyım", "başarı için ipuçları", "çevrim içi öğrenme platformları" ve "örnek etkinlikler" olmak üzere 8 bölümden oluşuyor.

"Liseye hoş geldin" kitaplarına "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" adresinden erişilebilecek.

Öğretmenler yeni müfredat eğitimi alacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda MEB, yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" başlatmıştı.

9 bini aşkın öğretmen bu kapsamda 40 saat süren 61 farklı kurs programına katıldı.

Eğitici eğitimi alan bu öğretmenler de yarından itibaren görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik öğretmenlere eğitim vermeye başlayacak.

Kaynak: AA

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