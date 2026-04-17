Okul Saldırılarına Yanıltıcı Paylaşım Yapana Tutuklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Şırnak'ta gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, diğeri adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
