Tokat'ın Niksar ilçesinde "okula saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili 17 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.
Niksar'da bir liseye saldırı olabileceğine dair paylaşım üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Paylaşımla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.
11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Okul Saldırısı İddiası: 17 Yaşındaki Öğrenci Gözaltında - Son Dakika
