Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korumaya çalışırken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü ilk kez onsuz karşılamanın hüznünü yaşıyor.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrencisiyle beraber yaşamını yitiren 55 yaşındaki Ayla Kara'nın ailesi, Ayla öğretmenin Tekir Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Eşini özlemle anan Ramazan Kara, AA muhabirine, geçen yıl Öğretmenler Günü'nde eşine çiçek aldığını ve okuluna giderek kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Eşinin çiçek almayı ve vermeyi çok sevdiğini belirten Kara, Öğretmenler Günü'nü genellikle ailece kutladıklarını, eşinin öğrencilerinin de bu özel günde Ayla öğretmeni hediyelerle mutlu ettiğini dile getirdi.

Kara, öğrencilerin eşine mektup yazdığını, çeşitli hediyeler aldığını belirterek, "Öğretmenler Günü'nde akşam yemeğe giderdik ve akşam kucağı dolu bir şekilde geliyordu çünkü öğrencileri çok sevdiği için neredeyse öğrencilerin tamamı Ayla öğretmene bir hediye almadan o gün gelmezlerdi. Kimisi yazı yazardı, kimisi mektup yazardı, kimisi bir hediye götürürdü." dedi.

Her Öğretmenler Günü'nde eşinin gününü telefonla mesaj göndererek kutladığını anlatan Kara, bu yıl da eşinin telefonuna mesaj gönderdiğini söyledi.

"Kendi canını düşünmeden öğrencilerine siper oldu"

Bu sene Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşıladıklarını dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar eşimin öğretmenlik yaptığı, öğrencileriyle buluştuğu, emek verdiği bir günken bugün onun yokluğuyla, özlemiyle ve bıraktığı izlerle anlam taşıyan bir gün. Eşim öğretmenliği sadece bir meslek olarak görmüyordu. Çocuklara dokunmayı, onların hayatına bir şeyler katmayı çok seviyordu. Öğrencilerin geleceği için emek veren, sevgisini ve şefkatini esirgemeyen bir öğretmendi. 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında kendi canını düşünmeden öğrencilerine siper oldu. Onları korumak için kendisini öne attı ve bu uğurda hayatını kaybetti. Eşimi, hayat arkadaşımı, birlikte kurduğumuz hayalleri çok özlüyorum. Onun yokluğunu hiçbir şey dolduramaz."

"Annem, benim de öğretmenimdi"

Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara da annesinin aynı zamanda öğretmeni olduğunu, 6. sınıfta matematik dersine girdiğini söyledi.

Annesinin Öğretmenler Günü sabahlarında heyecanla okula gittiğini anlatan Kara, ailece bir araya gelerek bu özel günü kutladıklarını belirtti. Kara, şunları söyledi:

"Annemin öğrencisi olmaktan her zaman gurur duydum. Bu sene annemsiz Öğretmenler Günü geçiyor. Biz genelde Öğretmenler Günü'nü ailece birlikte geçirirdik. Birlikte bir aktivite, yemeğe gitme olsun veya evde bir araya gelip o gün birlikte vakit geçirmeye çalışırdık. Annem aramızda olsaydı büyük ihtimalle bugün bir yerde bunu kutluyor olabilirdik."