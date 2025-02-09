Okul Servislerine Yoğun Denetim

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince, okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim yapıldığını ve 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Okul servis araçlarının geçen yıl bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştığını aktaran Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, öğrencilerin okul servislerinde güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince denetimlerin arttırıldığını ifade etti.

Ali Yerlikaya, bu kapsamda, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince, okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim yapıldığını, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem uygulandığını kaydetti.

Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlere yoğun şekilde devam ettiklerini aktaran Bakan Yerlikaya, "Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" uyarısını yaptı.

Trafik ekipleri bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yaptı

Emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimlerine ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.