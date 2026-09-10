Okul Yemeği Koalisyonu ücretsiz okul yemeğinin kalıcı politika olmasını istedi - Son Dakika
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Okul Yemeği Koalisyonu ücretsiz okul yemeğinin kalıcı politika olmasını istedi

Okul Yemeği Koalisyonu ücretsiz okul yemeğinin kalıcı politika olmasını istedi
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Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeği ile temiz suya erişiminin sürdürülebilir ve kalıcı bir kamusal politika haline getirilmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, "Her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeğine ve temiz suya erişimi, sürdürülebilir ve kalıcı bir kamusal politika haline getirilmelidir" çağrısını yaptı.

Koalisyon, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılacağı şu günlerde okul kantin fiyatlarının kamuoyuyla paylaşılması ve kantinlerin okulların bir bileşeni olarak ifade edilmesi gerçeği görmekten uzak bir tutum olarak görülmelidir.

Oysa asıl okul bileşeni kantinler değil, yemekhaneler olmalıdır. MEB'e bağlı özel okullar ve az da olsa bazı devlet okullarında öğrencilere öğle yemeği verilmesine rağmen, devlet okullarının neredeyse tamamında öğle yemeği verilmemektedir. Ülkemizde çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olan beslenme yetersizliği sorununun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenme başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır.

Her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeğine ve temiz suya erişimi, sürdürülebilir ve kalıcı bir kamusal politika haline getirilmelidir. Bu konu artık dönemsel olarak belirli çevrelere verilen bir sosyal yardım mekanizması olmaktan çıkarılmalıdır. Bu hak, gelir temelli ve ayrıştırıcı modeller yerine evrensel ve kapsayıcı bir sistemle hayata geçirilmelidir. İlk aşamada tüm devlet okullarını kapsayacak şekilde yapılandırılmalı, buna uygun altyapı çalışmalarında genel bütçeden ve sivil toplumun desteğinden yararlanılmalıdır.

Okul yemeği politikası eğitim, sağlık, sosyal koruma, yerel tarım ve iklim politikalarıyla birlikte ele alınmalıdır. Okulların açılacağı bu günlerde başta siyasi iktidar olmak üzere tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, eğitim paydaşlarını ve kamuoyunu çocukların beslenme hakkını hayata geçirecek kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Yemeği Koalisyonu ücretsiz okul yemeğinin kalıcı politika olmasını istedi - Son Dakika

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