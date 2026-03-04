Okula Gönderilmeyen Çocuklar Devlet Korumasında - Son Dakika
Son Dakika Logo

Okula Gönderilmeyen Çocuklar Devlet Korumasında

Okula Gönderilmeyen Çocuklar Devlet Korumasında
04.03.2026 17:40
Gemlik'te çocuklarını okula göndermeyen 3 aile hakkında yasal işlem başlatıldı, 6 çocuk koruma altına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen 3 aile hakkında yasal işlem başlatıldı, ilkokul ve ortaokul çağındaki 6 çocuk devlet korumasına alındı. Ailelerinin gerekli şartları yerine getireceği belirlenen 4 çocuk ailelerine teslim edilirken, 2 çocuğun ise Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Gemlik'te ilkokul ve ortaokula kayıtlı 6 öğrencinin okul yönetimleri tarafından yapılan yoklama ve devamsızlık takibi sonucu uzun süredir okula gelmedikleri tespit edildi. Yılbaşından itibaren Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına rağmen çocukların okula gönderilmemesi üzerine dosya, Gemlik Kaymakamlığı'na iletildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çocukların üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınmalarına karar verildi. Karar doğrultusunda 6 çocuk, ailelerinden alınarak eğitim hayatlarına düzenli şekilde devam etmeleri için Bursa'daki Sosyal Hizmetler'e bağlı çocuk yuvasına yerleştirildi.

'YÖNETMELİKLERİ SONUNA KADAR UYGULADIK'

Zorunlu eğitim çağındaki hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakılmasına izin verilmeyeceğini söyleyen Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gemlik'te çeşitli sebeplerle sürekli devamsız olan, okula hiç gitmeyen zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması için ilgili kanun ve yönetmelikleri sonuna kadar uyguladık. Öncelikle gerekli tüm tedbir ve önlemler alındı. Sonrasında ise yapılan uyarılara rağmen çocukların eğitim hayatına devam etmediğinin tespiti üzerine 6 çocuk, ailelerinden alınarak devlet korumasına verildi" dedi.

Bursa'daki Sevgi Evlerine yerleştirilen öğrencilerden 4'ünün gerekli şartların sağlanmasıyla ailelerine teslim edildiği, 2 çocuğun ise eğitim hayatlarına devam etmeleri için geçici süreyle devlet korumasında kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Okula Gönderilmeyen Çocuklar Devlet Korumasında - Son Dakika
