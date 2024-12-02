Okulda Öğretmenlere Darp

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, okulda 2 öğretmenin bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, 28 Kasım'da Camili Akarca Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmen ders programıyla ilgili tartıştı.

Öğretmenin durumu anlatması üzerine okula gelen ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmen ile kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen öğretmenlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Darp raporu alan öğretmenlerin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan okulun koridorunda gerçekleşen olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.