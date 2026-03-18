Okulda projeye dönüştürülen Osmanlı geleneğiyle veresiye borçları kapatılıyor

Siirt'te bir okulda, Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği hayata geçirilen projeyle yaşatılıyor.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla dayanışmayı artırmak ve öğrencilere bu bilinci aşılamak için okul idaresi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle gönüllülük esasına göre 3 öğretmen ve 18 öğrenciden oluşan 3 "iyilik takımı" kuruldu.

Öğretmenlerin ve velilerin katkısı, öğrencilerin harçlıklarıyla toplanan yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa veresiye borçları gizlilik esası gözetilerek ödeniyor.

Takımda yer alan öğrenciler öğretmenleriyle kentte yaşlıları ziyaret ediyor, ihtiyacı olanlara çeşitli yardımlar da ulaştırıyor.

Okul Müdürü Abbas Balcı, AA muhabirine, okul olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl etkinlikleri daha da çeşitlendirmek istediklerini ifade eden Balcı, "Osmanlı döneminden gelen 'zimem defteri' geleneğinden ilham alarak 'iyilik takımı' kurduk. Bu kapsamda 3 ekip oluşturduk. Bu sayede ailelerin borçları ödeniyor. Böylece hem ailelere hem de esnafa destek oluyoruz. Ailelerin bu çalışmadan haberi olmuyor. Gizlilik esasına göre hareket ederek yardımlar gerçekleştiriliyor. Ramazanın başından bu yana her hafta iki veya üç mahallede 7-8 ailenin bakkala olan borcu kapatıldı. Ayrıca alışveriş kartı ve gıda yardımı destekleri de sunuldu." dedi.

"İyilik takımı"nın geçen yıl kurulduğunu belirten Balcı, dayanışmayı artıran bu çalışmaları gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti."

Balcı, "Aileler için alışveriş kartları hazırladık. Hedefimiz Ramazan Bayramı'na kadar 100'den fazla kişiye yardım kartı ulaştırmak. Ramazanın başında 70 dolayında erzak kolisi dağıttık. İmece usulü bu dayanışma için okul olarak kenetlendik. Geçen yıl yaklaşık 100 bin liralık yardım gerçekleştirdik. Bu yıl da 150 bin liralık yardım ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şeyma Koyuncu, ramazanda öğrencilerin manevi duyguları yaşayarak öğrenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu amaçla farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Koyuncu, "Bu sene etkinliğimize 'zimem defteri' geleneğini de ekledik. Bu bilinci önce çocuklarımıza kazandırıyoruz. Daha sonra velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle yardım topluyoruz. Her sınıftan 6-7 öğrenci seçiyoruz ve her defasında farklı öğrencilerle alana çıkıyoruz. Destek geldikçe bu destek faaliyetlerini sürdüreceğiz." dedi.

"İyilik takımı"nda yer alan öğrencilerden Miray Çelik, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yardımlaşma ve dayanışma adına çalışmalar yaptıklarını anlattı."

Çelik, "Topladığımız yardımlarla 'zimem defteri' geleneğini sürdürüp, borçları kapatmaya çalıştık. Bu yardımlaşma içinde olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Asel Demir, bu ekipte gönüllü olarak yer aldığını, insanlara destek sunmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Bakkal Hayrettin Mendi de kentte 20 yıldır esnaflık yaptığını, bu dayanışma sayesinde defterde yazılı borcun ödendiğini, sunulan destekten memnuniyet duyduklarını anlattı.