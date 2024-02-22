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Okullarda geleneksel oyunlar sayesinde çocuklara dijital diyet uygulanacak

Çocukların gelişimlerine katkı sağlayan geleneksel oyunlar okul bahçelerinde oynatılıyor

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukları ekran bağımlılığından kurtararak fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen geleneksel çocuk oyunları Kastamonu'da okul bahçelerinde öğretmenleri tarafından oynatılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in liderliğinde, ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmenin en etkili yollarından biri olarak görülen geleneksel oyunlar, Kastamonu'da okul bahçelerinde çizilen rengarenk çizgilerle öğretmenleri aracılığıyla çocuklara oynatılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" çalışması çerçevesinde Kastamonu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda elverişli alanlarda fiziki düzenlemeler yapılarak geleneksel oyunlar okul bahçelerinde oynanıyor.

Oyunlar arasında "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bızbız", "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "seksek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi birçok sevilen oyun yer alıyor.

Aynı zamanda Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kastamonu Üniversitesi'yle yapılan işbirliği neticesinde öğretmenlere geleneksel oyunlarla ilgili seminerler verilerek oyunlar öğretildi. Bu eğitimler sonucunda öğretmenler, okullarında düzenledikleri çeşitli etkinliklerde öğrencileriyle yakan top, çelik çomak, üç taş, köşe kapmaca, misket, topaç çevirme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi oyunları oynuyor.

Projeyle çocukların bağımlılığa neden olan telefon ve tablet kullanımından uzaklaşması, arkadaşlık bağlarını güçlendirmesi ve spor yapması amaçlanarak obeziteyle de mücadele edilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, geleneksel oyunların oynanabildiği Şehit Burak Kapucuoğlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aynı zamanda Gümüş, çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak çocuklarla vakit geçirdi.

"Çocuklarımız geleneksel oyunlar oynayarak dijital platformlarda olmalarının da önüne geçmiş oluyoruz"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı okul bahçelerinde sergiliyorlar. Bizlerin yüzde 100 çocuk oyunlarını çizdiğim okul bahçelerinde çocuklarımızın oynamalarını hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın da çizdiği vizyon doğrultusunda bizlerde tüm okul bahçelerimizi geleneksel oyunlarımıza uygun hale getirerek çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini planlıyoruz. Malumunuz oyun çocuklarımız için çok önemli, özellikle çocukların zihinsel, sosyal gelişimleri ile diğer gelişimlerine de katkı veren önemli bir etkendir. Birçok olayı çocuklar oyun oynayarak öğreniyorlar. Arkadaşları ile etkileşim kurmayı, arkadaşları ile sosyalleşmeyi aynı zamanda sorumluluk alma gibi bütün bu gelişimlerini çocuklar oyun oynayarak öğreniyor. Yine kentlerin nasıl meydanları var ise bu meydanlarda insanların sosyalleşmesi için belli etkinliklerin gerçekleştirilmesi için önemli ise okullarımızın bahçeleri de aynı kent meydanları gibi adeta okulların kalbi konumunda olabiliyor. Öğrencilerimiz burada karşılıklı etkileşim ile birlikte aynı zamanda dijital bağımlılıktan kurtularak daha fazla dijital platformlarda olmalarının da önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü öğrencilerimiz dijital platformlarda daha çok vakit geçirdikleri zaman hem ruhsal hem zihinsel hem de fiziksel anlamda bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Ama çocuklarımız okul bahçelerine çizdiğimiz geleneksel oyunları oynayarak hem zihinsel hem sosyal hem de fiziksel anlamda da gelişimlerine yardımcı olarak daha sağlıklı bir şekilde gelişimlerini de destek vermiş oluyoruz. Bizler tüm geleneksel oyunlarımızı tüm okullarımızda yaygınlaştırmak amacıyla okul bahçelerimizde çeşitli düzenlemeler yaptık. Bunlarla ilgili olarak yine öğretmenlerimizi de hizmet içi eğitim seminerleri açarak bu geleneksel 100 oyunun nasıl oynandığıyla ilgili olarak Kastamonu Üniversitemiz ile işbirliği yaparak bundan sonrada seminerlerimiz devam edecek. Bizler bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çünkü sadece bizler akademik anlamda gelişimlerini istemiyoruz, çocuklarımızın tüm disiplinli alanlarında tüm etkenleriyle gelişmelerini istiyoruz. Bu gelişmeleri de sağlayacak en iyi etkenin oyun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ilkokul ve anaokullarımızda. Bu etkinliklerinde artarak Kastamonu'muzdaki tüm okullarımızda sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Şu anda tüm okullarımızda geleneksel oyunlarımızı yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Birçok okulumuzda şu anda bahçelerimiz rengarenk oldu. Okul bahçelerimizin geleneksel oyunlarla şekillendirildiğini ve teneffüs saatlerinde eğlenceli vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Hedefimiz şu anda tüm okullarımızın bahçelerinin geleneksel oyunlara yönelik düzenlenmesini sağlamak. Bu sayede geleneksel oyunları yaşatmak sadece kültürümüzü geleceğe aktarmak açısından da önemli, bir çocuğun gelişiminde oyun çok önemli bir etken. Oyun sayesinde çocuk, karşılıklı iletişim kurmayı, disipline olmayı aynı zamanda da fiziksel gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Birde şu anda bulunduğumuz çağ itibariyle dijital platformlar oldukça fazla ve dijital platformlarda geçirilen süre çocuklarımızın gelişimlerine olumsuz etki ediyor. Bu etkinin en aza indirilmesi aynı zamanda çocuklarımızın gelişiminin tüm alanlarda daha iyi olması adına bu oyunları Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde bizlerde Kastamonu'da hayata geçirmiş bulunmaktayız" dedi.

Şehit Burak Kapucuoğlu İlk ve Ortaokulunda geleneksel oyunlardan oynayan Esma Nur Terlemez ise, "Bizler bugün çok eğlendik. Bu yüzden öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Okulumuzda şimdiye kadar hiç oynamadığım oyunlar gördüm ve bunlardan oynadım. Hiç duymadığım oyunlar vardı. Bu oyunlarla oynarken çok eğlendim. Yakan top oynadım, mendim kapmaca gibi çok fazla oyun vardı. Bunlardan oynadık. Bu oyunları arkadaşlarıma da anlatacağım, anlatmamda lazım. Çünkü tüm bu oyunların ülkemizdeki çocukların hepsinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben oynarken çok eğlendim, diğer çocukların da seveceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Okul bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynadıklarını söyleyen Deren Akgün de, "Sınıfça okul bahçesinde oyunlar oynadık. Bazıları oyunların çok farklıydı. Yakar top, kabakçı amca gibi değişik oyunlar vardı. Diğer oyunları arkadaşlarımla oynamıştım ama kabakçı amcayı ilk kez okulumuzda oynadım. Oyun oynarken de çok eğlendim, çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Oyun oynarken çok eğlendiğini belirten Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu öğrencisi Gökçe Ünal ise, "Bugün kabakçı amca, yakar top gibi oyunlar oynadık. Mesela ben çok eğlendim. Daha öncesinden yakan topu oynamıştım ama kabakçı amca oyununu ilk kez burada oynadım. Ben telefonla bazen oyun oynuyorum ama burada okul bahçesinde arkadaşlarımla oynadığım oyunlar çok daha eğlenceli" ifadelerini kullandı.